Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
ЧЕ U-21
ЧМ U-20
ЧЕ U-19
ЧЕ U-17
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 21:30

Россия в Бразилии — без поражений! Браво, парни!

Молодежная сборная России сыграла вничью с «Сан-Паулу» U-20 в Бразилии
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Молодежная сборная России на турне в Бразилии.
Фото РФС, Соцсети
Telegram Дзен
Молодежная сборная России завершила бразильское турне.

Молодежная сборная России под руководством Ивана Шабарова сыграла вничью (1:1) свой заключительный матч на бразильской земле. Последним соперником наших ребят стали сверстники из «Сан-Паулу», на поле академии которого и прошла встреча.

Футболисты молодежной сборной России. 10 голов в матче молодежной сборной России в Бразилии, Russia on fire в автобусе, музей Пеле

В отличие от прошлых матчей игра проходила на идеальном натуральном газоне, что позволило нашей команде хорошо играть в пас и комбинировать, а не мучиться, борясь не только с соперником, но и с полем. Хотя на темпе встречи немного сказалась жаркая погода: +35 в тени не шутка. Играть в футбол в такое пекло — удовольствие сомнительное.

«Матч был сумбурным, немного не хватало качества действий как в обороне, так и в атаке. Плюс жара немного придавила нас сегодня. Было видно, что на фоне усталости, которая у нас накопилась, мы были как плавленые сырки. Игроки где-то взрывались короткими сериями, но потом требовалось очень много времени на восстановление. Поэтому в этом матче темп был невысоким. Понравилось, что на фоне усталости мы пытались играть в футбол, хотя и не все получалось. Создавали неплохие моменты для взятия ворот», — подвел итоги встречи Иван Шабаров.

Главный тренер нашей команды отказался выделять лучшего игрока турнира, поэтому это сделаем мы. По версии «СЭ», им стал полузащитник «Урала» Игорь Дмитриев.

Какие выводы можно сделать по итогам поездки молодежки в Бразилию? Главный и единственный — у нас есть сильные молодые игроки. Салтыков, Дмитриев, Ишков, Кокшаров уже играют в премьер-лиге не последние роли. Бессмертный, Кисляк, Глебов, Погостнов — близки к основным составам своих команд, периодически появляясь в РПЛ. Кучугура, Чобанов, Кирш, Лукин, Москвичев — вот-вот выйдут на этот уровень.

Всего на бразильской земле наша молодежка провела четыре встречи: две ничьих — со «СКА Бразил» (2:2) и «Сан-Паулу» (1:1), а также две победы — над «Палмейрасом» (3:1) и «Сантосом» (6:4). Баланс положительный, а международный опыт должен помочь в будущем. Браво, парни!

Футбол
Молодежная сборная России по футболу
ФК Сан-Паулу
Иван Шабаров
1
0
Читайте также
Соревнования по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии
Медведев и, скорее всего, Рублев. Кто из россиян сыграет на итоговых турнирах
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

10 голов в матче молодежной сборной России в Бразилии, Russia on fire в автобусе, музей Пеле