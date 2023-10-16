Молодежная сборная России завершила бразильское турне.

Молодежная сборная России под руководством Ивана Шабарова сыграла вничью (1:1) свой заключительный матч на бразильской земле. Последним соперником наших ребят стали сверстники из «Сан-Паулу», на поле академии которого и прошла встреча.

В отличие от прошлых матчей игра проходила на идеальном натуральном газоне, что позволило нашей команде хорошо играть в пас и комбинировать, а не мучиться, борясь не только с соперником, но и с полем. Хотя на темпе встречи немного сказалась жаркая погода: +35 в тени не шутка. Играть в футбол в такое пекло — удовольствие сомнительное.

«Матч был сумбурным, немного не хватало качества действий как в обороне, так и в атаке. Плюс жара немного придавила нас сегодня. Было видно, что на фоне усталости, которая у нас накопилась, мы были как плавленые сырки. Игроки где-то взрывались короткими сериями, но потом требовалось очень много времени на восстановление. Поэтому в этом матче темп был невысоким. Понравилось, что на фоне усталости мы пытались играть в футбол, хотя и не все получалось. Создавали неплохие моменты для взятия ворот», — подвел итоги встречи Иван Шабаров.

Главный тренер нашей команды отказался выделять лучшего игрока турнира, поэтому это сделаем мы. По версии «СЭ», им стал полузащитник «Урала» Игорь Дмитриев.

Какие выводы можно сделать по итогам поездки молодежки в Бразилию? Главный и единственный — у нас есть сильные молодые игроки. Салтыков, Дмитриев, Ишков, Кокшаров уже играют в премьер-лиге не последние роли. Бессмертный, Кисляк, Глебов, Погостнов — близки к основным составам своих команд, периодически появляясь в РПЛ. Кучугура, Чобанов, Кирш, Лукин, Москвичев — вот-вот выйдут на этот уровень.

Всего на бразильской земле наша молодежка провела четыре встречи: две ничьих — со «СКА Бразил» (2:2) и «Сан-Паулу» (1:1), а также две победы — над «Палмейрасом» (3:1) и «Сантосом» (6:4). Баланс положительный, а международный опыт должен помочь в будущем. Браво, парни!