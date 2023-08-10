«Окжетпес» и «Жетысу» сыграют 12 августа 2023 в чемпионате Казахстана

Премьер-лига стартовала 4 марта, последний тур запланирован на 28 и 29 октября 2023 года. Всего в лиге 26 туров. 12 и 13 августа пройдут матчи 19-го тура чемпионата Казахстана.

12 августа, суббота

«Окжетпес» — «Жетысу» — начало игры в 14.00

«Атырау» — «Каспий» — начало игры в 16.00

13 августа, воскресенье

«Кызыл-Жар» — «Шахтер» — начало игры в 14.00

«Кайрат» — «Тобол» — начало игры в 16.00

«Кайсар» — «Ордабасы» — начало игры в 18.00

«Аксу» — «Актобе» — начало игры в 18.00

Полный календарь чемпионата Казахстана представлен на нашем сайте «СЭ»

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Ордабасы», а в зоне вылета находятся «Мактаарал» и «Аксу».

Следить за актуальными изменениями в турнирной таблице можно на сайте «СЭ»