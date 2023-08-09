Казахстан: календарь матчей и команды казахстанской лиги по футболу

Основная информация о чемпионате Казахстана по футболу 2023.

Сроки проведения чемпионата Казахстана

Чемпионат Казахстана проходит по системе «весна-осень». Стартовала премьер-лига 4 марта, последний тур состоится 28 и 29 октября 2023 года.

Состав участников: команды казахстанской премьер-лиги

В чемпионате Казахстана в сезоне-2023/24 принимают участие 14 команд. Клубы, которые по итогу сезона займут с 12 по 14 места, выбывают в первенство первой лиги. Команда, которая выиграет первенство первой лиги, будет выступать в чемпионате страны на следующий сезон.

«Аксу» (Аксу)

«Астана» (Астана)

«Актобе» (Актобе)

«Атырау» (Атырау)

«Жетысу» (Талдыкорган)

«Кызыл-Жар» (Петропавловск)

«Кайрат» (Алматы)

«Кайсар» (Кызылорда)

«Каспий» (Актау)

«Мактаарал» (Атакент)

«Окжетпес» (Кокшетау)

«Ордабасы» (Шымкент)

«Тобол» (Костанай)

«Шахтер» (Караганда)

Матч чемпионата Казахстана между «Ордабасы» и «Актобе». Фото ФК «Ордабасы»

Календарь игр чемпионата Казахстана

В казахстанской премьер-лиге 26 туров. Матчи проходят по принципу «каждый с каждым» в два круга на своем поле и на поле соперника.

Расписание матчей 19-го тура казахстанской премьер-лиги

Следующий тур чемпионата Казахстана стартует 12 августа сразу двумя матчами: «Окжетпес» — «Жетысу» и «Атырау» — «Каспий».

12 августа, суббота

«Окжетпес» — «Жетысу» — 14:00

«Атырау» — «Каспий» — 16:00

13 августа, воскресенье

«Кызыл-Жар» — «Шахтер» — 14:00

«Кайрат» — «Тобол» — 16:00

«Кайсар» — «Ордабасы» — 18:00

«Аксу» — «Актобе» — 18:00

Полный календарь чемпионата Казахстана представлен на нашем сайте «СЭ»

Стадион «Астаны». Фото ФК «Астана».

Турнирная таблица чемпионата Казахстана

На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Ордабасы». В зоне вылета находятся «Мактаарал» и «Аксу».

«Ордабасы» «Астана» «Актобе» «Кызыл-Жар» «Кайрат» «Тобол» «Кайсар» «Жетысу» «Атырау» «Шахтер» «Окжетпес» «Каспий» «Мактаарал» «Аксу»

Следить за актуальными изменениями в турнирной таблице можно на сайте «СЭ»

Где смотреть трансляции матчей чемпионата Казахстана

Матчи казахстанской лиги в прямом эфире показывают на youtube-канале PFLK TV. Трансляция доступна только внутри страны, чтобы посмотреть с территории России, необходимо подключить VPN.

На русском языке игры транслируют «РТРК «Казахстан», «Сетанта Спорт Евразия», Qazsport и Qazaqstan, они входят в программу кабельных операторов. Портал Sports.kz предоставляет возможность смотреть прямые эфиры матчей через компьютер. Некоторые игры доступны бесплатно на официальных сайтах и в мобильных приложениях букмекерских компаний.