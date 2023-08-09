Казахстан: календарь матчей и команды казахстанской лиги по футболу

Сегодня, 20:30
Чемпионат Казахстана проходит по системе «весна-осень». Стартовала премьер-лига 4 марта, последний тур состоится 28 и 29 октября 2023 года.
В чемпионате Казахстана в сезоне-2023/24 принимают участие 14 команд. Клубы, которые по итогу сезона займут с 12 по 14 места, выбывают в первенство первой лиги. Команда, которая выиграет первенство первой лиги, будет выступать в чемпионате страны на следующий сезон.
«Аксу» (Аксу)
«Астана» (Астана)
«Актобе» (Актобе)
«Атырау» (Атырау)
«Жетысу» (Талдыкорган)
«Кызыл-Жар» (Петропавловск)
«Кайрат» (Алматы)
«Кайсар» (Кызылорда)
«Каспий» (Актау)
«Мактаарал» (Атакент)
«Окжетпес» (Кокшетау)
«Ордабасы» (Шымкент)
«Тобол» (Костанай)
«Шахтер» (Караганда)
Календарь игр чемпионата Казахстана
В казахстанской премьер-лиге 26 туров. Матчи проходят по принципу «каждый с каждым» в два круга на своем поле и на поле соперника.
Следующий тур чемпионата Казахстана стартует 12 августа сразу двумя матчами: «Окжетпес» — «Жетысу» и «Атырау» — «Каспий».
12 августа, суббота
«Окжетпес» — «Жетысу» — 14:00
«Атырау» — «Каспий» — 16:00
13 августа, воскресенье
«Кызыл-Жар» — «Шахтер» — 14:00
«Кайрат» — «Тобол» — 16:00
«Кайсар» — «Ордабасы» — 18:00
«Аксу» — «Актобе» — 18:00
Полный календарь чемпионата Казахстана представлен на нашем сайте «СЭ»
На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Ордабасы». В зоне вылета находятся «Мактаарал» и «Аксу».
«Ордабасы»
«Астана»
«Актобе»
«Кызыл-Жар»
«Кайрат»
«Тобол»
«Кайсар»
«Жетысу»
«Атырау»
«Шахтер»
«Окжетпес»
«Каспий»
«Мактаарал»
«Аксу»
Следить за актуальными изменениями в турнирной таблице можно на сайте «СЭ»
Матчи казахстанской лиги в прямом эфире показывают на youtube-канале PFLK TV. Трансляция доступна только внутри страны, чтобы посмотреть с территории России, необходимо подключить VPN.
На русском языке игры транслируют «РТРК «Казахстан», «Сетанта Спорт Евразия», Qazsport и Qazaqstan, они входят в программу кабельных операторов. Портал Sports.kz предоставляет возможность смотреть прямые эфиры матчей через компьютер. Некоторые игры доступны бесплатно на официальных сайтах и в мобильных приложениях букмекерских компаний.