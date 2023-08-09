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Сегодня, 20:30

Казахстан: календарь матчей и команды казахстанской лиги по футболу

Чемпионат Казахстана по футболу завершится 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Футболисты «Кайрата».
Фото ФК «Кайрат»
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Основная информация о чемпионате Казахстана по футболу 2023.

Сроки проведения чемпионата Казахстана

Чемпионат Казахстана проходит по системе «весна-осень». Стартовала премьер-лига 4 марта, последний тур состоится 28 и 29 октября 2023 года.

Состав участников: команды казахстанской премьер-лиги

В чемпионате Казахстана в сезоне-2023/24 принимают участие 14 команд. Клубы, которые по итогу сезона займут с 12 по 14 места, выбывают в первенство первой лиги. Команда, которая выиграет первенство первой лиги, будет выступать в чемпионате страны на следующий сезон.

  • «Аксу» (Аксу)

  • «Астана» (Астана)

  • «Актобе» (Актобе)

  • «Атырау» (Атырау)

  • «Жетысу» (Талдыкорган)

  • «Кызыл-Жар» (Петропавловск)

  • «Кайрат» (Алматы)

  • «Кайсар» (Кызылорда)

  • «Каспий» (Актау)

  • «Мактаарал» (Атакент)

  • «Окжетпес» (Кокшетау)

  • «Ордабасы» (Шымкент)

  • «Тобол» (Костанай)

  • «Шахтер» (Караганда)

Матч чемпионата Казахстана между «Ордабасы» и «Актобе».
Фото ФК «Ордабасы»

Календарь игр чемпионата Казахстана

В казахстанской премьер-лиге 26 туров. Матчи проходят по принципу «каждый с каждым» в два круга на своем поле и на поле соперника.

Расписание матчей 19-го тура казахстанской премьер-лиги

Следующий тур чемпионата Казахстана стартует 12 августа сразу двумя матчами: «Окжетпес» — «Жетысу» и «Атырау» — «Каспий».

12 августа, суббота

«Окжетпес» — «Жетысу» — 14:00
«Атырау» — «Каспий» — 16:00

13 августа, воскресенье

«Кызыл-Жар» — «Шахтер» — 14:00
«Кайрат» — «Тобол» — 16:00
«Кайсар» — «Ордабасы» — 18:00
«Аксу» — «Актобе» — 18:00

Полный календарь чемпионата Казахстана представлен на нашем сайте «СЭ»

Стадион «Астаны».
Фото ФК «Астана».

Турнирная таблица чемпионата Казахстана

На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Ордабасы». В зоне вылета находятся «Мактаарал» и «Аксу».

  1. «Ордабасы»

  2. «Астана»

  3. «Актобе»

  4. «Кызыл-Жар»

  5. «Кайрат»

  6. «Тобол»

  7. «Кайсар»

  8. «Жетысу»

  9. «Атырау»

  10. «Шахтер»

  11. «Окжетпес»

  12. «Каспий»

  13. «Мактаарал»

  14. «Аксу»

Следить за актуальными изменениями в турнирной таблице можно на сайте «СЭ»

Где смотреть трансляции матчей чемпионата Казахстана

Матчи казахстанской лиги в прямом эфире показывают на youtube-канале PFLK TV. Трансляция доступна только внутри страны, чтобы посмотреть с территории России, необходимо подключить VPN.

На русском языке игры транслируют «РТРК «Казахстан», «Сетанта Спорт Евразия», Qazsport и Qazaqstan, они входят в программу кабельных операторов. Портал Sports.kz предоставляет возможность смотреть прямые эфиры матчей через компьютер. Некоторые игры доступны бесплатно на официальных сайтах и в мобильных приложениях букмекерских компаний.

Футбол
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ФК Кайрат
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