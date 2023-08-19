Казахстан: расписание и трансляции матчей 20 тура чемпионата

Сегодня, 11:30
На данный момент в турнирной таблице лидирует «Ордабасы», а в зоне вылета находятся «Мактаарал» и «Аксу». Полный календарь чемпионата Казахстана представлен на нашем сайте «СЭ».
«Шахтер Кг» — «Окжетпес» — начало игры в 14.00
«Каспий» — «Кызыл-Жар» — начало игры в 16.00
«Аксу» — «Атырау» — начало игры в 18.00
«Жетысу» — «Мактаарал» — начало игры в 14.00
«Астана» — «Кайсар» — начало игры в 16.00
«Актобе» — «Тобол» — начало игры в 17.00
«Ордабасы» — «Кайрат» — начало игры в 18.00
Полный календарь чемпионата Казахстана представлен на нашем сайте «СЭ»
Матчи казахстанской лиги в прямом эфире показывают на youtube-канале PFLK TV. Трансляция доступна только внутри страны, чтобы посмотреть с территории России, необходимо подключить VPN.
На русском языке игры транслируют «РТРК «Казахстан», «Сетанта Спорт Евразия», Qazsport и Qazaqstan, они входят в программу кабельных операторов. Портал Sports.kz предоставляет возможность смотреть прямые эфиры матчей через компьютер. Некоторые игры доступны бесплатно на официальных сайтах и в мобильных приложениях букмекерских компаний.
Казахстан: календарь матчей и команды казахстанской лиги по футболу