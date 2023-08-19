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Сегодня, 11:30

Казахстан: расписание и трансляции матчей 20 тура чемпионата

Лидер чемпионата Казахстана «Ордабасы» сыграет против «Кайрата» 20 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Лидер чемпионата Казахстана «Ордабасы».
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19 и 20 августа пройдут матчи 20-го тура чемпионат Казахстана.

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Ордабасы», а в зоне вылета находятся «Мактаарал» и «Аксу». Полный календарь чемпионата Казахстана представлен на нашем сайте «СЭ».

Расписание 20-го тура чемпионата Казахстана

19 августа, суббота

«Шахтер Кг» — «Окжетпес» — начало игры в 14.00

«Каспий» — «Кызыл-Жар» — начало игры в 16.00

«Аксу» — «Атырау» — начало игры в 18.00

20 августа, воскресенье

«Жетысу» — «Мактаарал» — начало игры в 14.00

«Астана» — «Кайсар» — начало игры в 16.00

«Актобе» — «Тобол» — начало игры в 17.00

«Ордабасы» — «Кайрат» — начало игры в 18.00

Полный календарь чемпионата Казахстана представлен на нашем сайте «СЭ»

Матчи казахстанской лиги в прямом эфире показывают на youtube-канале PFLK TV. Трансляция доступна только внутри страны, чтобы посмотреть с территории России, необходимо подключить VPN.

На русском языке игры транслируют «РТРК «Казахстан», «Сетанта Спорт Евразия», Qazsport и Qazaqstan, они входят в программу кабельных операторов. Портал Sports.kz предоставляет возможность смотреть прямые эфиры матчей через компьютер. Некоторые игры доступны бесплатно на официальных сайтах и в мобильных приложениях букмекерских компаний.

Казахстан: календарь матчей и команды казахстанской лиги по футболу

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