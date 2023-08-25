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Чемпионат Казахстана: расписание и трансляции матчей 21 тура

Матч «Окжетпес» — «Каспий» 26 августа откроет 21-й тур чемпионата Казахстана по футболу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Карам Султанов.
Карам Султанов.
Фото ФК «Ордабасы»
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С 26 по 27 августа пройдут матчи 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей 21-го тура чемпионата Казахстана

26 августа. 14.00. «Окжетпес» — «Каспий»
Онлайн-трансляция

26 августа. 15.00. «Мактаарал» — «Шахтер» Кг
Онлайн-трансляция

26 августа. 18.00. «Кайсар» — «Жетысу»
Онлайн-трансляция

27 августа. 14.00. «Кызыл-Жар» — «Аксу»
Онлайн-трансляция

27 августа. 16.00. «Атырау» — «Актобе»
Онлайн-трансляция

27 августа. 16.00. «Кайрат» — «Астана»
Онлайн-трансляция

27 августа. 18.00. «Тобол» Кс — «Ордабасы»
Онлайн-трансляция

Видеотрансляции матчей в прямом эфире можно смотреть на канале «Qazaqstan».

«Ордабасы» лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана с 48 очками, имея одну игру в запасе. На второй строчке располагается «Актобе» с 40 баллами.

Чемпионат Казахстана по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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