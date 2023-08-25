Чемпионат Казахстана: расписание и трансляции матчей 21 тура

С 26 по 27 августа пройдут матчи 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей 21-го тура чемпионата Казахстана

26 августа. 14.00. «Окжетпес» — «Каспий»

Онлайн-трансляция

26 августа. 15.00. «Мактаарал» — «Шахтер» Кг

Онлайн-трансляция

26 августа. 18.00. «Кайсар» — «Жетысу»

Онлайн-трансляция

27 августа. 14.00. «Кызыл-Жар» — «Аксу»

Онлайн-трансляция

27 августа. 16.00. «Атырау» — «Актобе»

Онлайн-трансляция

27 августа. 16.00. «Кайрат» — «Астана»

Онлайн-трансляция

27 августа. 18.00. «Тобол» Кс — «Ордабасы»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляции матчей в прямом эфире можно смотреть на канале «Qazaqstan».

«Ордабасы» лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана с 48 очками, имея одну игру в запасе. На второй строчке располагается «Актобе» с 40 баллами.

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