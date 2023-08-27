Игрок «Кайрата» Сейдахмет сделал предложение возлюбленной перед матчем с «Астаной»

Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет предложил руку и сердце своей возлюбленной перед матчем 21-го тура чемпионата Казахстана с «Астаной» (1:0), сообщает Meta-ratings.kz.

Событие произошло на Центральном стадионе Алматы. Девушка ответила согласием.

Как отмечает источник, на этом стадионе в 2015 году после матча с «Бордо» (2:1) Бауыржан Исламхан также сделал предложение своей девушке — Еркежан.

Сейдахмет перешел в «Кайрат» из «Уфы» в 2019 году. Всего 23-летний футболист провел 76 матчей за команду из Алма-Аты, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.