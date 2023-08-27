27 августа, в воскресенье, «Кайрат» примет «Астану» в матче 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате, начало — в 16.00 по московскому времени.

Матч «Кайрат» — «Астана» в прямом эфире можно будет посмотреть на YouTube-канале PFLK TV. Трансляция доступна только внутри страны, чтобы включить ее с территории России, необходимо подключить VPN. Видеотрансляция игры также будет доступна на канале Qazsport, начало — в 15.55.

«Астана» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата с 40 баллами. «Кайрат» располагается на пятой строчке с 32 очками.

Чемпионат Казахстана: расписание и трансляции матчей 21 тура — по ссылке.

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