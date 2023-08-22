Адиев: «Тренер «Бешикташа» видит Зайнутдинова на той же позиции, что и в сборной. Поэтому хотел, чтобы он уехал»

Главный тренер сенсационной сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» оценил на тот момент еще официально не подтвержденный отъезд Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ».

— Ваше мнение — стоит Зайнутдинову уезжать в «Бешикташ»? (интервью состоялось до официального подтверждения трансфера. — Прим. «СЭ»)

— Разговаривал с Бахой на эту тему и сказал ему, что я заинтересованный человек, поэтому, возможно, не смогу дать объективный ответ. Первое, что я спросил: «Ты разговаривал с тренером?» — «Со спортивным директором. Он сказал, что тренер заинтересован». — «Где тебя тренер видит?» — «Он меня рассматривает в полузащите. Опорником или восьмым номером». И вот тогда я ему ответил: «Баха, я бы, конечно, хотел, чтобы ты перешел».

Почему я заинтересованный человек? Потому что вижу его именно на этих позициях. Если бы он на них постоянно играл и тренировался в клубе, то приезжал бы в сборную более адаптированным. Он мне как-то сказал: «Когда я играл в «Ростове» атакующего полузащитника, мне было в сборной намного легче».