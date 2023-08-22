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Казахстан

Сегодня, 14:00

Адиев — о гражданстве Казахстана: «Федерация проявляет такую инициативу. Очень непростой для меня вопрос»

Адиев рассказал, что ему предложили получить гражданство Казахстана
Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.
Магомед Адиев.
Фото Соцсети
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Главный тренер сенсационной сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что ему предложили получить гражданство этой страны и как он это воспринял.

— Читал ваше высказывание, что в Казахстане вам предлагают взять гражданство, чтобы в какой-то момент не возникло ситуации, что тренера куда-то не пускают из-за российского паспорта. К чему вы склоняетесь?

— Да, федерация проявляет инициативу, чтобы большие государственные чиновники Казахстана рассмотрели получение мною гражданства. С одной стороны, это для меня большая честь. Но я попросил отложить этот вопрос до конца отборочного цикла. Визы даются тяжело, конечно. Но пока дают.

Сейчас непростое время для любого гражданина России. Все рассматривают эту ситуацию под своим углом. Если я возьму казахстанское гражданство, кто-то может посчитать, что я бегу, хотя это не в моем характере. Я никуда не бежал даже во время боевых действий у нас в Чечне. Сложно сказать, очень непростой для меня вопрос.

— Были ли серьезные проблемы с визами?

— Не то чтобы серьезные, но получение моих виз занимает длительное время. Здесь и УЕФА включается, надо письма писать. Но пока пускают. Надеюсь, и в Финляндию с Данией пустят.

— Как я понимаю, в Казахстане, если принимать гражданство, надо отказываться от другого? У Рыбакиной же именно такая ситуация.

— Да, законы Казахстана не предусматривают второго гражданства.

Магомед Адиев. «Черчесов на меня посмотрел и говорит: «Все-таки в нас, кавказцах, что-то особенное есть!» Интервью Магомеда Адиева
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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