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Сегодня, 15:00

Адиев: «При мне в сборной Казахстана натурализации точно не будет!»

Адиев заявил, что сборная Казахстана не нуждается в натурализованных легионерах
Игорь Рабинер
Обозреватель
Магомед Адиев.
Фото kff.kz
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Главный тренер сенсационной сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» заявил, что в команде не будет натурализованных легионеров.

— С недавних пор в сборной играет экс-спартаковец Александр Зуев, весной выступавший за «Крылья Советов». Каковы его перспективы и советуете ли вы руководству федерации натурализовать других хороших игроков, выступающих в казахстанском первенстве?

— Паспорта — это линия федерации. Там не хотят искусственно вводить кого-то в сборную, и я их полностью в этом поддерживаю. Скажу, не называя фамилий, — к нам обращаются с готовностью поменять паспорт за некую денежную сумму. Я это полностью пресекаю. Это будет ниже моего достоинства, если мы за деньги станем привлекать футболистов.
У нас в команде — личности, но они не играют сами по себе. У нас играет одно имя — сборная Казахстана. При мне натурализации точно не будет! Если человек дорожит национальной майкой, то он — наш брат. Если вижу, как кто-то начинает вилять — «это хочу, то не хочу» — то этот футболист автоматически убирается из сборной.

Что касается Зуева, то он родился в Казахстане, в Костанае, и сам заинтересован играть в сборной. Его никто не уговаривал. Поверьте — когда я услышал, что он получает гражданство, то ни разу ему не позвонил. И в федерации сказал: «Получит — тогда и буду с ним разговаривать». Когда это произошло, я его набрал. Он играет в конкурентной среде, почему нам не разнообразить атакующий потенциал? Пригласил его на сбор, но он получил травму и уехал. Сейчас Александр без команды, и его попадание в сборную проблематично. Будет играть на уровне — будет, как и любой другой футболист, вызываться.

Магомед Адиев. «Черчесов на меня посмотрел и говорит: «Все-таки в нас, кавказцах, что-то особенное есть!» Интервью Магомеда Адиева

Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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