Нурдаулетов: «Сборная Казахстана будет стараться как можно выше оказаться в турнирной таблице отбора Евро-2025»

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда Евро-2025.

«Я думаю, что у нас очень хорошая и интересная группа. Будет очень интересно проверить свои силы с испанцами, бельгийцами и шотландцами. С Венгрией и Мальтой ранее наша молодежная сборная не играла. Будет интересно как игрокам, так и тренерскому штабу посмотреть на каком уровне мы находимся и как мы можем противостоять таким сборным. Главная цель — вырастить молодежь, которая будет вызываться в национальную сборную. Если по окончании цикла 2-3 игрока будут вызываться в национальную сборную, то мы поработали не зря. Никто не отменяет турнирные задачи. У каждого тренера, думаю, есть свои амбиции. Мы будем стараться как можно выше оказаться в турнирной таблице и побороться за выход. Очень интересная группа и, надеюсь, будут очень интересные игры», — цитирует Meta-ratings.kz Нурдаулетова.

В сентябре молодежная сборная Казахстана сыграет на выезде против Венгрии (7 сентября), а затем встретится с командой Бельгии (11 сентября).