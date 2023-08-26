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Нурдаулетов: «Сборная Казахстана будет стараться как можно выше оказаться в турнирной таблице отбора Евро-2025»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда Евро-2025.

«Я думаю, что у нас очень хорошая и интересная группа. Будет очень интересно проверить свои силы с испанцами, бельгийцами и шотландцами. С Венгрией и Мальтой ранее наша молодежная сборная не играла. Будет интересно как игрокам, так и тренерскому штабу посмотреть на каком уровне мы находимся и как мы можем противостоять таким сборным. Главная цель — вырастить молодежь, которая будет вызываться в национальную сборную. Если по окончании цикла 2-3 игрока будут вызываться в национальную сборную, то мы поработали не зря. Никто не отменяет турнирные задачи. У каждого тренера, думаю, есть свои амбиции. Мы будем стараться как можно выше оказаться в турнирной таблице и побороться за выход. Очень интересная группа и, надеюсь, будут очень интересные игры», — цитирует Meta-ratings.kz Нурдаулетова.

В сентябре молодежная сборная Казахстана сыграет на выезде против Венгрии (7 сентября), а затем встретится с командой Бельгии (11 сентября).

Источник: https://meta-ratings.kz/news/kairat-nurdauletov-glavnaya-cel-vyrastit-molodezh-kotoraya-budet-prizyvatsya-v-nacionalnuyu-sbornuyu-277459/
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