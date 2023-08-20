В воскресенье, 20 августа, «Ордабасы» дома сыграет с «Кайратом» в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча пройдет на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте, начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями матча. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на спортивном телеканале QazSport HD.

«Ордабасы» с 45 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана. «Кайрат» располагается на пятой строчке с 32 баллами. В последний раз команды играли друг с другом 23 апреля 2023 года. Тогда матч завершился вничью со счетом 2:2.

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