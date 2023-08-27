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Казахстан

Сегодня, 21:04

Защитник «Астаны» Габышев из-за травмы пропустит матчи до конца года

Алина Савинова
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Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Михаил Габышев получил травму и выбыл из строя до конца года, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что 33-летний футболист получил повреждение во время тренировки перед матчем с «Кайратом». Сам защитник отметил, что он также не сможет принять участие в ближайших играх сборной Казахстана против Финляндии и Северной Ирландии.

Габышев выступает за «Астану» с 2022 года. В составе этой команды он стал чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны.

За сборную Казахстана защитник провел 10 матчей. За молодежную команду на его счету 2 игры.

Источник: https://meta-ratings.kz/
Сборная Казахстана по футболу
ФК Астана
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