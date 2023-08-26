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Казахстан

Сегодня, 09:30

Битва двух столиц и вызов для «Тобола»: главные интриги в чемпионате Казахстана

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Астаны» Фабьен Оурега (в центре) в матче против «Кайрата».
Фото ФК «Астана»
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В 21-м туре Казахстанской премьер-лиги будет жарко.

С 26 по 27 августа пройдут матчи 21-го тура Казахстанской премьер-лиги. «СЭ» рассказывает о главных интригах выходных.

Битва аутсайдеров

Казахстан: Высшая лига. 21-й тур
26 авг, 14:00. Okzhetpes (Кокшетау)
Окжетпес
Каспий

21-й тур откроет матч аутсайдеров, в котором сойдутся «Окжетпес» и «Каспий». «Окжетпес» идет в зоне вылета: в последних пяти играх — лишь одна победа и ничья. Необходимо прерывать такую серию и набирать очки.

У клуба из Актау ситуация патовая: 14 очков, последнее место и трансферный бан из-за долгов по зарплате перед футболистами, которые покинули команду. Погасили ли задолженности перед действующими игроками и — главное — в каком моральном состоянии они готовятся к игре, остается только догадываться.

Карам Султанов. Чемпионат Казахстана: расписание и трансляции матчей 21 тура

И «Окжетпес», и «Каспий» проиграли в прошлом туре, а финиш чемпионата близок. Ждем яркую битву за прописку в премьер-лиге. Когда, если не сейчас?

Столкновение двух столиц

Казахстан: Высшая лига. 21-й тур
27 авг, 16:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
Астана

Матчем тура станет битва клубов из старой и новой столицы: «Кайрат» примет «Астану». Столичный клуб является фаворитом встречи. Однако на этой неделе «Астана» обыграла «Партизани» (1:0) в Лиге конференций, а уже 31 августа у команды Григория Бабаяна сложный выезд в Албанию. Сыграют ли лидеры — большой вопрос. Возможно, им дадут передохнуть. С другой стороны, у «Астаны» есть теоретические шансы на чемпионство, а для этого нужно брать максимум очков в каждом матче.

У «Кайрата» своя мотивация. Клуб из Алма-Аты уже не станет чемпионом, но он способен приблизиться к лидерам, пробиться в еврокубки и уколоть соперника. Тем более в предыдущей очной встрече «Кайрат» разгромил действующего чемпиона — 3:0.

Лидерство «Ордабасы»

Казахстан: Высшая лига. 21-й тур
27 авг, 18:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
Ордабасы

У «Ордабасы» есть все шансы на то, чтобы впервые в своей истории стать чемпионом Казахстана. За 6 туров до финиша команда из Шымкента лидирует с отрывом в 8 очков от ближайших преследователей («Актобе» и «Астаны»). Команда вылетела из Лиги конференций, проиграв «Легии» по сумме двух встреч (4:5). Поэтому золото — главная цель.

«Тобол» в первом раунде плей-офф Лиги конференций уступил «Виктории Пльзень» (1:2) и подходит к матчу чемпионата не в лучшем настроении. Вдобавок ко всему Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола аннулировал результат матча 19-го тура премьер-лиги против «Кайрата» (1:2) и присудил техническое поражение (0:3) из-за нарушения регламента. В этой встрече за экс-команду Андрея Аршавина не имел право играть полузащитник Игорь Иванович, который поучаствовал в двух матчах за разные клубы в рамках одного тура. «Тобол» явно захочет реабилитироваться перед своими фанатами и обыграть лидера чемпионата.

Голкипер «Тобола» Иван Коновалов.
Фото Global Look Press

Пауза в чемпионате

После 21-го тура чемпионата Казахстан уйдет на перерыв из-за матчей национальных команд. Сборная Казахстана, которую возглавляет российский тренер Магомед Адиев, 7 сентября сыграет с Финляндией, а 10 сентября — с Северной Ирландией в отборе на Евро-2024. 22-й тур начнется 15 сентября.

Магомед Адиев. «Не обижусь, если меня назовут физруком!» Интервью Магомеда Адиева, который ведет Казахстан на Евро-2024

Расписание матчей 21-го тура КПЛ

26 августа

«Окжетпес» — «Каспий» (14.00 по московскому времени)

«Мактаарал» — «Шахтер» (15.00)

«Кайсар» — «Жетысу» (18.00)

27 августа

«Кызылжар» — «Аксу» (14.00)

«Атырау» — «Актобе» (16.00)

«Кайрат» — «Астана» (16.00)

«Тобол» — «Ордабасы» (18.00)

Турнирная таблица после 20 туров

Турнирную таблицу после 20 туров возглавляет шымкентский «Ордабасы», который набрал 48 очков. Следом идут «Актобе» и «Астана» (по 40 баллов). Аутсайдеры турнира — «Мактаарал», «Аксу» и «Каспий».

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