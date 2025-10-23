АЕК (Греция) и «Абердин» (Шотландия) встретятся в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «OPAP Arena» в Афинах, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры АЕК — «Абердин» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.

23 октября, 19:45. OACA Spiros Louis (Афины)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 команд, каждая из которых проводит по 6 матчей. В 1-м туре АЕК проиграл «Целе» со счетом 1:3, а «Абердин» проиграл «Шахтеру» (2:3).