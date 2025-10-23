АЕК разгромил «Абердин» в Лиге конференций, «Фиорентина» победила «Рапид»

АЕК дома разгромил «Абердин» в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций — 6:0.

У хозяев дважды забил Абубакари Койта, по одному голу у Никласа Элиассона, Рэзвана Марина, Луки Йовича и Дерека Кутесы.

АЕК поднялся на восьмое место в таблице общего этапа ЛК с 3 очками. «Абердин» идет на предпоследней, 35-й строчке, шотландская команда потерпела два поражения в двух турах.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.

23 октября, 19:45. OACA Spiros Louis (Афины)

В параллельном матче «Фиорентина» на выезде обыграла «Рапид» — 3:0.

У гостей забили Чер Ндур, Эдин Джеко и Альберт Гвюдмундссон.

Благодаря этой победе «Фиорентина» поднялась на первое место в таблице ЛК с 6 очками. «Рапид» идет на последней, 36-й строчке, австрийцы не набрали ни одного очка в двух турах.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.

23 октября, 19:45. Allianz Stadion (Вена)

В других матчах вечера АЗ победил «Слован» (1:0), «Брейдаблик» сыграл вничью с КуПС (0:0), «Дрита» сыграла вничью с «Омонией» (1:1), «Страсбур» не смог победить «Ягеллонию» (1:1), «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Хеккеном» (2:2), «Шахтер» уступил «Легии» (1:2), а «Шкендия» победила «Шелбурн» (1:0).

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.

23 октября, 22:00. AFAS Stadion (Алкмар)

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.

23 октября, 19:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.

23 октября, 19:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.

23 октября, 19:45. Stade de la Meinau (Страсбург)

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.

23 октября, 19:45. Gamla Ullevi (Гетеборг)

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.

23 октября, 19:45. Miejski im. Henryka Reymana (Краков)