АЕК проиграл армянской «Ноа» в квалификации Лиги конференций

В четверг, 15 августа, состоялись заключительные ответные матчи 3-го отборочного раунда Лиги конференций.

Греческий АЕК по сумме двух встреч проиграл «Ноа» из Армении. В ответной встрече греки выиграли со счетом 1:0 благодаря автоголу, но вылетели из турнира, так как в первой игре победила армянская команда — 3:1.

Также в заключительный раунд квалификации Лиги конференций пробились «Копенгаген», «Бранн», «Пафос», «Килмарнок», «ЧФР», «Олимпия» (Любляна), «Юргорден», «Истанбул ББ», «Марибор», «Дрита», «Зриньски», «Висла Краков», «Гент», «Санкт-Галлен», «ХИК», «Ларн», «Пушкаш Академи», «Ружомберок» и «Витория Гимарайнш».