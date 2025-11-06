АЕК и «Шэмрок Роверс» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 в четверг, 6 ноября. Матч пройдет в Афинском олимпийском спортивном комплексе в Афинах (Греция) и начнется в 20.45 по московскому времени.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.

06 ноября, 20:45. OACA Spiros Louis (Афины)

Следить за ключевыми событиями игры АЕК — «Шэмрок Роверс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 2-м туре общего этапа ЛК желто-черные победили «Абердин» со счетом 6:0. Команда из Дублина проиграла «Целе» — 0:2.

Лига конференций УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры