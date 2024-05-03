Белотти: «Фиорентине» в ответном матче с «Брюгге» будет непросто»

Нападающий «Фиорентины» и автор гола Андреа Белотти прокомментировал победу над «Брюгге» (3:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Брюгге» — хорошая команда, которая играет в классный футбол, поэтому мы рады положительному результату. Понимаем, что в ответном матче будет непросто. К сожалению, мы пропустили второй гол сразу после того, как они остались вдесятером, что было довольно неприятно, потому что до этого мы контролировали ситуацию. Однако после этого мы смогли сохранить самообладание и одержать победу в добавленное время», — цитирует пресс-служба УЕФА Белотти.

Ответный матч пройдет в Бельгии через неделю, 9 мая. Начало — в 19.45 по московскому времени.