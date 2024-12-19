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АПОЭЛ — «Астана»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

АПОЭЛ и «Астана» проведут матч в Лиги конференций 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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АПОЭЛ и «Астана» проведут матч в 6-м туре общего этапа Лиги конференций в четверг, 19 декабря. Игра пройдет на стадионе «ГПС» в Никосии (Кипр) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Стриминговый сервис проведет перекличку вечерних встреч в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

Изучать ключевые события игры АПОЭЛ — «Астана» можно также в нашем матч-центре.

Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. GSP (Никосия)
АПОЭЛ
Астана

АПОЭЛ в 5-м туре обыграл «Ноа» и с 10 очками занимает 10-е место в общей таблице. «Астана» после поражения лидеру общего этапа «Челси» с четырьмя очками идет 28-й.

Лига конференций
ФК АПОЭЛ
ФК Астана
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