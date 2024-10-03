Лига конференций: «Астана» обыграла «Бачку-Тополу», минское «Динамо» проиграло «Хартсу»

Прошли первые матчи игрового дня в 1-м туре Лиги конференций.

«Астана» на своем поле обыграла сербскую «Бачку-Тополу» — 1:0. Единственный гол на 15-й минуте забил Кипрас Кажуколовас.

В параллельном матче минское «Динамо» дома уступило шотландскому «Хартсу». Белорусская команда вела в счете после гола Стивена Альфреда (21-я минута), но «Хартс» сумел отыграться и вырвать победу. На 37-й минуте в свои ворота забил Сергей Политевич, а победный гол в концовке записал на свой счет Ян Данда.

Испанский «Бетис» на выезде проиграл польской «Легии» — 0:1. Единственный мяч на 23-й минуте забил Стив Капуади.