Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига конференций. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 21:47

Лига конференций: «Астана» обыграла «Бачку-Тополу», минское «Динамо» проиграло «Хартсу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Прошли первые матчи игрового дня в 1-м туре Лиги конференций.

«Астана» на своем поле обыграла сербскую «Бачку-Тополу» — 1:0. Единственный гол на 15-й минуте забил Кипрас Кажуколовас.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Astana Arena (Астана)
Астана
1:0
Бачка-Топола

В параллельном матче минское «Динамо» дома уступило шотландскому «Хартсу». Белорусская команда вела в счете после гола Стивена Альфреда (21-я минута), но «Хартс» сумел отыграться и вырвать победу. На 37-й минуте в свои ворота забил Сергей Политевич, а победный гол в концовке записал на свой счет Ян Данда.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Mehdi Huseynzade (Сумгаит)
Динамо Мн
1:2
Хартс

Испанский «Бетис» на выезде проиграл польской «Легии» — 0:1. Единственный мяч на 23-й минуте забил Стив Капуади.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
1:0
Бетис
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
2:1
Олимпия Л
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Серкль Брюгге
6:2
Санкт-Галлен
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Ноа
2:0
Млада Болеслав
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Aker Stadion (Molde) (Мольде)
Мольде
3:0
Ларн
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. GSP (Никосия)
Омония
4:0
Викингур Р

Футбол
Лига конференций
ФК Астана
ФК Бетис
ФК Динамо (Минск)
ФК Легия
ФК Хартс

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя