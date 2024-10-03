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Сегодня, 18:45

«Астана» — «Бачка-Топола»: смотреть матч Лиги конференций онлайн 3 октября

«Астана» и «Бачка-Топола» сыграют в 1-м туре общего этапа ЛК
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Астана» (Казахстан) и «Бачка-Топола» (Сербия) встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 3 октября. Игра пройдет на «Астана Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис. В Казахстане встречу будут транслировать на канале Qazsport.

Ключевые события игры «Астана» — «Бачка-Топола» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Astana Arena (Астана)
Астана
Бачка-Топола

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 клубов, каждый из которых проведет по шесть матчей. Восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи.

Футбол
Лига конференций
ФК Астана

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