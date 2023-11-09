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Сегодня, 17:30

«Астана» — «Балкани»: прямая трансляция матча Лиги конференций

Матч Лиги конференций «Астана» — «Балкани» начнется 9 ноября в 18:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Астана&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Астана&quot;
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«Астана» на своем поле примет «Балкани» в матче группового этапа футбольной Лиги конференций в четверг, 9 ноября. Игра пройдет на стадионе «Астана Арена» в Астане, Казахстан. Начало — в 18:30 по московскому времени

Ключевые события встречи «Астана» — «Балкани» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр. Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — 18:15.

Лига конференций. Группа C
09 нояб, 18:30. Astana Arena (Астана)
Астана
Балкани

После трех туров Лиги конференций «Астана» замыкает квартет С в Лиге конференций, набрав 3 очка. «Балкани» заработал три очка и расположился на третьей строчке.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года в Афинах (Греция).

Лига конференций 2023-2024, расписание матчей, календарь и результаты

Футбол
Лига конференций
ФК Астана
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