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Сегодня, 15:15

«Астана» — «Бранн»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций

Где смотреть трансляцию матча «Астана» — «Бранн» в Казахстане
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ФК «Астана».
Фото Global Look Press
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«Астана» (Казахстан) и «Бранн» (Норвегия) сыграют в ответном матче квалификации Лиги конференций в четверг, 29 августа. Стартовый свисток на «Астана Арене» прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Лига конференций. Раунд плей-офф
29 авг, 17:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Бранн

В Казахстане в прямом эфире встречу покажет телеканал Sport Plus. Превью начнется за 35 минут до игры, а трансляция — за пять минут.

Первый матч, который проходил 22 августа, завершился победой «Бранна» со счетом 2:0. Победитель противостояния выйдет в общий этап Лиги конференций.

Команды стартовали в ЛК со 2-го квалификационного раунда. В отборочных матчах «Бранн» победил «Гоу Эхед Иглс» (2:1 по сумме двух встреч) и «Сент-Миррен» (4:2). «Астана» обыграла «Милсами» (2:1) и «Хунедоару» (8:2).

Футбол
Лига конференций
ФК Астана
ФК Бранн
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