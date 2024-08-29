Где смотреть трансляцию матча «Астана» — «Бранн» в Казахстане

«Астана» (Казахстан) и «Бранн» (Норвегия) сыграют в ответном матче квалификации Лиги конференций в четверг, 29 августа. Стартовый свисток на «Астана Арене» прозвучит в 17.00 по московскому времени.

В Казахстане в прямом эфире встречу покажет телеканал Sport Plus. Превью начнется за 35 минут до игры, а трансляция — за пять минут.

Первый матч, который проходил 22 августа, завершился победой «Бранна» со счетом 2:0. Победитель противостояния выйдет в общий этап Лиги конференций.

Команды стартовали в ЛК со 2-го квалификационного раунда. В отборочных матчах «Бранн» победил «Гоу Эхед Иглс» (2:1 по сумме двух встреч) и «Сент-Миррен» (4:2). «Астана» обыграла «Милсами» (2:1) и «Хунедоару» (8:2).