«Астана» и «Челси» встретятся в матче Лиги конференций

«Астана» и «Челси» сыграют в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций в четверг, 12 декабря. Игра пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате и начнется в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. В Казахстане прямую трансляцию покажет канал Qazsport.

С ключевыми событиями игры «Астана» — «Челси» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В 4 турах общего этапа Лиги конференций «Астана» набрала 4 очка, «Челси» одержал победу во всех матчах и набрал 12 очков. В 4-м туре «Астана» сыграла вничью с «Викторией» Гимарайнш, а «Челси» победил «Хайденхайм».