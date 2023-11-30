30 ноября «Астана» на своем поле стадиона «Астана Арена» сыграет против загребского «Динамо» в матче группы С Лиги конференций. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ бесплатно покажет видеотрансляцию игры «Астана» — «Динамо» Загреб. Она начнется в 18.15 мск. Прямой эфир матча также пройдет на канале «Матч Футбол 1».

Следить за ключевыми событиями игры Лиги конференций можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Астана» с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Динамо» с тремя баллами располагается на последней, четвертой строчке.

В своем первом матче в групповом турнире Лиги конференций хорватская команда разгромила «Астану» со счетом 5:1 21 сентября 2023 года.

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