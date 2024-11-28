«Астана» сыграет с «Викторией» в 4-м туре общего этапа Лиги конференций в четверг, 28 ноября. Матч пройдет на стадионе «Астана Арена» в Астане (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Астана» — «Виктория» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. В Казахстане трансляцию можно посмотреть на телеканале Qazsport.

В 3-м туре казахстанский клуб проиграл «Пафосу» с минимальным счетом — 0:1, португальская команда победила «Младу-Болеслав» — 2:1.

Лига конференций УЕФА: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика