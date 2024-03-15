Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

15 марта, 01:01

«Астон Вилла», «Брюгге» и «Лилль» вышли в 1/4 финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Мусса Диаби.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Астон Вилла» на своем поле разгромила «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. В первой встрече была нулевая ничья, поэтому английская команда пробилась в четвертьфинал.

Голами отметились Олли Уоткинс, Леон Бэйли, Джон Дюран и Мусса Диаби. С 66-й минуты амстердамская команда играла в меньшинстве, так как Сиверт Маннсверк получил красную карточку.

Лига конференций. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
4:0
Аякс

«Брюгге» на своем поле разгромил «Мольде» (3:0) и вышел в четвертьфинал, несмотря на поражение в первой встрече со счетом 1:2.

Лига конференций. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
3:0
Мольде

«Лилль» сыграл вничью со «Штурмом» (1:1) и благодаря разгромной победе неделю назад (3:0) пробился в четвертьфинал.

Лига конференций. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:1
Штурм

Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

Футбол
Лига конференций
0
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Виктория» в серии пенальти обыграла «Серветт» и вышла в четвертьфинал Лиги конференций

Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций