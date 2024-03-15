«Астон Вилла», «Брюгге» и «Лилль» вышли в 1/4 финала Лиги конференций

«Астон Вилла» на своем поле разгромила «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. В первой встрече была нулевая ничья, поэтому английская команда пробилась в четвертьфинал.

Голами отметились Олли Уоткинс, Леон Бэйли, Джон Дюран и Мусса Диаби. С 66-й минуты амстердамская команда играла в меньшинстве, так как Сиверт Маннсверк получил красную карточку.

«Брюгге» на своем поле разгромил «Мольде» (3:0) и вышел в четвертьфинал, несмотря на поражение в первой встрече со счетом 1:2.

«Лилль» сыграл вничью со «Штурмом» (1:1) и благодаря разгромной победе неделю назад (3:0) пробился в четвертьфинал.

Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.