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Сегодня, 00:56

«Астон Вилла» вырвала победу у «АЗ»

Евгений Козинов
Корреспондент
9 ноября. Астон Вилла — АЗ - 2:1.
Фото Reuters
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«Астон Вилла» переиграла «АЗ» в матче 4-го тура группового турнира Лиги конференций — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

На 3-й минуте защитник Клеман Ленгле открыл счет, но гол был отменен ВАР из-за офсайда. После перерыва нападающий гостей Вангелис Павлидис открыл счет. Спустя 9 минут благодаря голу Диего Карлос сравнял счет. В концовке встречи Олли Уоткинс забил победный гол.

Английская команда набрала 9 очков и занимает 2-е место в группе Е. «АЗ» идет последним — 3 очка.

Лига конференций. Группа E
09 нояб, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:1
АЗ
Футбол
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Астон Вилла
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