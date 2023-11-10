«Астон Вилла» вырвала победу у «АЗ»

«Астон Вилла» переиграла «АЗ» в матче 4-го тура группового турнира Лиги конференций — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

На 3-й минуте защитник Клеман Ленгле открыл счет, но гол был отменен ВАР из-за офсайда. После перерыва нападающий гостей Вангелис Павлидис открыл счет. Спустя 9 минут благодаря голу Диего Карлос сравнял счет. В концовке встречи Олли Уоткинс забил победный гол.

Английская команда набрала 9 очков и занимает 2-е место в группе Е. «АЗ» идет последним — 3 очка.