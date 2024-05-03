«Олимпиакос» переиграл «Астон Виллу», «Фиорентина» одолела «Брюгге» в Лиге конференций

«Олимпиакос» на выезде обыграл «Астон Виллу» в первом матче полуфинала Лиги конференций — 4:2.

У гостей хет-трик оформил Аюб Эль-Кааби, еще один гол забил Сантьяго Эссе. У хозяев отметились Олли Уоткинс и Мусса Диаби.

На 84-й минуте хавбек бирмингемцев Дуглас Луис не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится в Пирее 9 мая. Начало — в 22.00 мск.

В другом полуфинале «Фиорентина» дома вырвала победу в матче с «Брюгге» — 3:2.

У хозяев голами отличились Риккардо Соттиль, Андреа Белотти и М`Бала Нзола, который забил на 90+1-й минуте. У гостей отметились Ханс Ванакен с пенальти и Игор Тьяго.

Бельгийский клуб с 61-й минуты играл вдесятером после удаления Рафаэля Онидика, который получил две желтые карточки за три минуты.

Ответная игра состоится в Брюгге 8 мая. Начало — в 19.45 мск.