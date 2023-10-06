Бабаян не считает, что Чондрич плохо сыграл в матче с «Викторией Пльзень»

Главный тренер столичной «Астаны» Григорий Бабаян оценил игру Йосипа Чондрича в матче против «Виктории Пльзень» (1:2).

«Не могу сказать, что Чондрич плохо сыграл сегодня. Надо смотреть два гола. Здесь вопросы не к вратарской позиции», — приводит слова Бабаян Meta-ratings.kz.

«Виктория» в матче против «Астаны» сумела забить два гола. В игре отметились Томаш Хоры и Павел Буха.

После этой победы в активе «Виктории Пльзень» стало шесть очков, команда возглавила турнирную таблицу группы С. «Астана» с нулём очков идёт на последнем месте.