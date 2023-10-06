Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 22:02

Бабаян не считает, что Чондрич плохо сыграл в матче с «Викторией Пльзень»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер столичной «Астаны» Григорий Бабаян оценил игру Йосипа Чондрича в матче против «Виктории Пльзень» (1:2).

«Не могу сказать, что Чондрич плохо сыграл сегодня. Надо смотреть два гола. Здесь вопросы не к вратарской позиции», — приводит слова Бабаян Meta-ratings.kz.

«Виктория» в матче против «Астаны» сумела забить два гола. В игре отметились Томаш Хоры и Павел Буха.

После этой победы в активе «Виктории Пльзень» стало шесть очков, команда возглавила турнирную таблицу группы С. «Астана» с нулём очков идёт на последнем месте.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/grigorii-babayan-o-propushennykh-golakh-v-matche-zdes-voprosy-ne-k-chondrichu-291849/
Футбол
ФК Астана
0
Читайте также
«Ожидать адекватности не приходится». ОКР объяснил бойкот Европейской олимпийской ассамблеи
Самсонова победила латвийку Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Польский футбольный союз обратился в УЕФА в связи с задержанием игроков «Легии»