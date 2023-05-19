«Фиорентина» обыграла «Базель» и вышла в финал Лиги конференций

«Фиорентина» в дополнительное время выиграла у «Базеля» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций — 3:1.

На 35-й минуте нападающий Николас Гонсалес вывел итальянскую команду вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва хозяевам удалось сравнять счет благодаря забитому мячу Зеки Амдуни. Однако на 72-й минуте Гонсалес оформил дубль, и, так как в первом матче «Базель» выиграл со счетом 2:1, командам предстояло сыграть еще два тайма по 15 минут.

На последних минутах дополнительного времени чешский полузащитник Антонин Барак точно пробил из-за пределов штрафной площади. После просмотра видеоповтора судья засчитал взятие ворот.

«Фиорентина» выиграла по сумме двух встреч и вышла в финал, где встретится с «Вест Хэмом». Финальный матч пройдет 7 июня в Праге.