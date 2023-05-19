КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 00:42

«Фиорентина» обыграла «Базель» и вышла в финал Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
18 мая. «Базель» — «Фиорентина» — 1:3.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Фиорентина» в дополнительное время выиграла у «Базеля» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций — 3:1.

На 35-й минуте нападающий Николас Гонсалес вывел итальянскую команду вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва хозяевам удалось сравнять счет благодаря забитому мячу Зеки Амдуни. Однако на 72-й минуте Гонсалес оформил дубль, и, так как в первом матче «Базель» выиграл со счетом 2:1, командам предстояло сыграть еще два тайма по 15 минут.

На последних минутах дополнительного времени чешский полузащитник Антонин Барак точно пробил из-за пределов штрафной площади. После просмотра видеоповтора судья засчитал взятие ворот.

«Фиорентина» выиграла по сумме двух встреч и вышла в финал, где встретится с «Вест Хэмом». Финальный матч пройдет 7 июня в Праге.

Лига конференций. 1/2 финала
18 мая, 22:00. St. Jakob Park (Базель)
Базель
1:3
Фиорентина
Футбол
Лига конференций
ФК Базель
ФК Фиорентина
2
Обсудить
Читайте также
Фанаты АЗ атаковали трибуны, на которых находились семьи игроков «Вест Хэма» после матча
В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига конференций, финал-2023: «Фиорентина» — «Вест Хэм»
«Севилья» — «Ювентус»: у голландских судей три «косяка». Маккели лишил себя финала ЛЧ?
Жесть в еврокубках: голландские болельщики прорвались на трибуну с семьями футболистов. Игроки поспешили на помощь
Итальянские клубы сыграют во всех трех финалах еврокубков
«Вест Хэм» обыграл АЗ и вышел в финал Лиги конференций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В конце матча «АЗ» — «Вест Хэм» произошла потасовка с участием игроков и болельщиков

Итальянские клубы сыграют во всех трех финалах еврокубков