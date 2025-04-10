«Бетис» и «Ягеллония» встретятся в 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля

«Бетис» и «Ягеллония» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги конференций в четверг, 10 апреля. Игра на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в Севилье в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). Онлайн-кинотеатр запустит мультикаст — перекличку игр вечера Лиги Европы и Лиги конференций.

Изучать ключевые события игры «Бетис» — «Ягеллония» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)

Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары в 1/2 финала Лиги конференций выйдет на победителя пары «Целе» — «Фиорентина».