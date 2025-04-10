Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига конференций. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

10 апреля, 20:00

«Бетис» — «Ягеллония»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Бетис» и «Ягеллония» встретятся в 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Бетис» и «Ягеллония» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги конференций в четверг, 10 апреля. Игра на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в Севилье в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). Онлайн-кинотеатр запустит мультикаст — перекличку игр вечера Лиги Европы и Лиги конференций.

Изучать ключевые события игры «Бетис» — «Ягеллония» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 1/4 финала.
10 апреля, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:0
Ягеллония

Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары в 1/2 финала Лиги конференций выйдет на победителя пары «Целе» — «Фиорентина».

Лига конференций
ФК Бетис
ФК Ягеллония
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
В ЮАР футболист умер во время матча
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя