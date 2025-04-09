«Бетис» и «Ягеллония» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля

«Бетис» и «Ягеллония» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги конференций в четверг, 10 апреля. Игра в Севилье (Испания) на стадионе «Бенито Вильямарин» начнется в 22.00 по московскому времени.

Показывать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также запускает переклички вечерних встреч (лучшие моменты в одном окне) Лиги Европы и Лиги конференций.

Ключевые события и результат игры «Бетис» — «Ягеллония» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Лига конференций. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)

«Бетис» в 1/8 финала Лиги конференций прошел «Виторию» (6:2 по сумме двух встреч), а «Ягеллония» — «Серкль Брюгге» (3:2).

Ответный матч соперников состоится в четверг, 17 апреля.