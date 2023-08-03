ПАОК в меньшинстве благодаря двум автоголам разгромил «Бейтар» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Греческий ПАОК в гостях одержал победу над израильским «Бейтаром» во втором квалификационном раунде Лиги конференций — 4:1.

ПАОК вышел вперед на 12-й минуте благодаря автоголу Ади Готлиба. На 40-й минуте греческий клуб остался в меньшинстве — красную карточку получил Дуглас Аугусто.

Несмотря на удаление, в конце первого тайма преимущество гостей удвоил Брандон Томас, а несколько минут спустя разницу в счете восстановил гол Фреда Фрайдея.

На 90+2-й минуте еще один автогол на свой счет записал Трази Томас, а окончательный счет через 5 минут установил гол Янниса Константинелиаса.

В третьем квалификационном раунде ПАОК встретится с хорватским «Хайдуком».

Латвийская «Рига» на последних секундах дополнительного времени вырвала победу на венгерским «Кечкеметом» (3:1) и сыграет в следующей стадии квалификации.

Норвежский «Русенборг» дома в дополнительное время одержал победу над «Крусейдерс» (3:2) после ничьей в первой встрече (2:2).

Соперником «Русенборга» в следующем раунде станет шотландский «Хартс».

Латвийская «Рига» на последних секундах дополнительного времени вырвала победу на венгерским «Кечкеметом» (3:1) и сыграет в следующей стадии квалификации.