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Лига конференций

Сегодня, 16:40

Болельщиков сербского «Партизана» не пустили в Кишинев на матч Лиги конференций

Виктория Кравченко
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Болельщиков сербского клуба «Партизан» не пустили в Кишинев по рекомендации службы информации и безопасности Молдавии. Таким образом матч сербской команды против «Шерифа» в Лиге конференций пройдет при пустых трибунах.

«В Кишиневе должен состояться футбольный матч между командой из Сербии и командой из Молдавии, планировалось, что в нашу страну приедут и болельщики сербской команды. Благодаря усилиям службы информации и безопасности команда Сербии будет играть при пустых трибунах, потому что планировалось привезти диверсантов», — цитирует депутата парламента правящей партии «Действие и солидарность» Адриана Кептонара «РИА Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

Матч «Шериф» — «Партизан» состоится 16 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230214/partizan-1851958665.html
ФК Партизан
ФК Шериф (Тирасполь)
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