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Сегодня, 22:06

Боснийский «Зриньски» обыграл АЗ, уступая 0:3 после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боснийский «Зриньски» дома одержал победу над АЗ в 1-м туре групповой стадии Лиги конференций — 4:3.

Хозяева уступали со счетом 0:3 после первого тайма, но сумели перевернуть игру, забив 4 мяча в оставшиеся 45 минут.

Победу боснийской команде принесли дубль Звонимира Кожуля и голы Йосипа Чорлуки и Алдин Хрвановича. За АЗ отличились Майрон ван Бредероде, Свен Мейнанс и Дани де Вит.

«Зриньски» с 3 очками возглавил группу E Лиги конференций. На втором месте идет «Легия», обыгравшая «Астон Виллу» (3:2).

21.09.2023 | Зриньски — АЗ

Футбол
Лига конференций
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
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