Гол Захави принес «Маккаби» победу над «Брейдабликом» и выход в плей-офф Лиги конференций

«Маккаби» из Тель-Авива на выезде обыграл исландский «Брейдаблик» в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций — 2:1.

Победу израильскому клубу принес гол Эрана Захави. 36-летний форвард забил решающий мяч на 82-й минуте. Еще один гол на счету Дана Битона.

Единственный мяч хозяев на счету Гисли Эюйольфссона. На 90+5-й минуте исландский полузащитник получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Маккаби» (12 очков) лидирует в группе B Лиги конференций. Клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Брейдаблик» (0) замыкает квартет.