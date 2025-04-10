Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига конференций. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

10 апреля, 23:57

«Фиорентина» победила «Целе» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций, «Бетис» выиграл у «Ягеллонии»

Футболист «Фиорентины» Данило Катальди (справа) в матче против «Целе».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Фиорентина» на выезде обыграла «Целе» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций — 2:1.

У гостей забили Лука Раньери и Роландо Мандрагора. Единственный гол хозяев на счету Логана Делорье-Шобе.

Лига конференций. 1/4 финала.
10 апреля, 22:00. Stadion Z'dezele (Целе)
Целе
1:2
Фиорентина

В параллельном матче «Бетис» дома победил «Ягеллонию» — 2:0. У хозяев забили Седрик Бакамбю и Хесус Родригес.

Лига конференций. 1/4 финала.
10 апреля, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:0
Ягеллония

В другой игре вечера «Рапид» в гостях обыграл «Юргорден» — 1:0. Единственный гол в свои ворота забил полузащитник хозяев Хампус Финделл.

Лига конференций. 1/4 финала.
10 апреля, 22:00. Tele2 Arena (Стокгольм)
Юргорден
0:1
Рапид В

Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 17 апреля.

Победитель пары «Бетис» — «Ягеллония» сыграет в полуфинале с победителем пары «Целе» — «Фиорентина».

Победитель пары «Юргорден» — «Легия» выходит на победителя четвертьфинала «Челси» — «Легия» (первый матч — 3:0).

Лига конференций
ФК Бетис
ФК Рапид (Вена)
ФК Фиорентина
ФК Юргорден
ФК Ягеллония
Фабиан Хюрцелер
Читайте также
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
В ЮАР футболист умер во время матча
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя