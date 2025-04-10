«Фиорентина» победила «Целе» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций, «Бетис» выиграл у «Ягеллонии»

«Фиорентина» на выезде обыграла «Целе» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций — 2:1.

У гостей забили Лука Раньери и Роландо Мандрагора. Единственный гол хозяев на счету Логана Делорье-Шобе.

Лига конференций. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Stadion Z'dezele (Целе)

В параллельном матче «Бетис» дома победил «Ягеллонию» — 2:0. У хозяев забили Седрик Бакамбю и Хесус Родригес.

Лига конференций. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)

В другой игре вечера «Рапид» в гостях обыграл «Юргорден» — 1:0. Единственный гол в свои ворота забил полузащитник хозяев Хампус Финделл.

Лига конференций. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Tele2 Arena (Стокгольм)

Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 17 апреля.

Победитель пары «Бетис» — «Ягеллония» сыграет в полуфинале с победителем пары «Целе» — «Фиорентина».

Победитель пары «Юргорден» — «Легия» выходит на победителя четвертьфинала «Челси» — «Легия» (первый матч — 3:0).