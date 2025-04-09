Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига конференций. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

9 апреля, 22:00

«Целе» — «Фиорентина»: время начала матча, где смотреть игру Лиги конференций

«Целе» и «Фиорентина» проведут первый матч 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Целе» и «Фиорентина» проведут первый матч 1/4 финала Лиги конференций в четверг, 10 апреля. Начало игры на стадионе «Зджеле» в Целе (Словения) — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Целе» — «Фиорентина» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире в России матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» при наличии подписки. Также стриминговый сервис транслирует лучшие моменты всех игр вечера Лиги Европы и Лиги конференций в одном окне.

Лига конференций. 1/4 финала.
10 апреля, 22:00. Stadion Z'dezele (Целе)
Целе
1:2
Фиорентина

В 1/8 финала словенский клуб обыграл «Лугано» (5:5, пенальти — 3:1), а итальянский — «Панатинаикос» (5:4).

Ответный матч между «Фиорентиной» и «Целе» пройдет во Флоренции на четверг, 17 апреля.

Лига конференций
ФК Фиорентина
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя