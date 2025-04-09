«Целе» и «Фиорентина» проведут первый матч 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля

«Целе» и «Фиорентина» проведут первый матч 1/4 финала Лиги конференций в четверг, 10 апреля. Начало игры на стадионе «Зджеле» в Целе (Словения) — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Целе» — «Фиорентина» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

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Лига конференций. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Stadion Z'dezele (Целе)

В 1/8 финала словенский клуб обыграл «Лугано» (5:5, пенальти — 3:1), а итальянский — «Панатинаикос» (5:4).

Ответный матч между «Фиорентиной» и «Целе» пройдет во Флоренции на четверг, 17 апреля.