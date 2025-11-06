«Целе» победил «Легию» в Лиге конференций благодаря голу Иосифова

6 ноября, 23:00
«Целе» дома обыграл «Легию» в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций — 2:1.
У хозяев забили россиянин Никита Иосифов и Жан Карничник. В составе гостей отличился Кацпер Урбаньски.
«Целе» с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице Лиги конференций УЕФА. «Легия» с тремя очками занимает 21 строчку.
В других матчах тура афинский АЕК сыграл вничью с «Шэмрок Роверс» (1:1), «Шахтер» победил «Брейдаблик» (2:0), «Сигма» обыграла «Ноа» (2:1), пражская «Спарта» сыграла вничью с «Ракувом» (0:0), АЕК из Ларнаки сыграл вничью с «Абердином» (0:0), «Самсунспор» одержал победу над «Хамрун Спартанс» (3:0), а «Майнц» победил «Фиорентину» (2:1).