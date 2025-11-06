Видео
6 ноября, 23:00

«Целе» победил «Легию» в Лиге конференций благодаря голу Иосифова

Анастасия Пилипенко

«Целе» дома обыграл «Легию» в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций — 2:1.

У хозяев забили россиянин Никита Иосифов и Жан Карничник. В составе гостей отличился Кацпер Урбаньски.

«Целе» с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице Лиги конференций УЕФА. «Легия» с тремя очками занимает 21 строчку.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 20:45. Stadion Z'dezele (Целе)
Целе
2:1
Легия

В других матчах тура афинский АЕК сыграл вничью с «Шэмрок Роверс» (1:1), «Шахтер» победил «Брейдаблик» (2:0), «Сигма» обыграла «Ноа» (2:1), пражская «Спарта» сыграла вничью с «Ракувом» (0:0), АЕК из Ларнаки сыграл вничью с «Абердином» (0:0), «Самсунспор» одержал победу над «Хамрун Спартанс» (3:0), а «Майнц» победил «Фиорентину» (2:1).

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 20:45. OACA Spiros Louis (Афины)
АЕК
1:1
Шэмрок Роверс

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 20:45. Miejski im. Henryka Reymana (Краков)
Шахтер Д
2:0
Брейдаблик

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 20:45. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)
Ноа
1:2
Сигма

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 20:45. epet ARENA (Прага)
Спарта П
0:0
Ракув

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 20:45. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
0:0
Абердин

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 20:45. 19 May Stadium (Самсун)
Самсунспор
3:0
Хамрун Спартанс

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 20:45. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:1
Фиорентина

