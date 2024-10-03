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Сегодня, 20:45

«Челси» — «Гент»: смотреть матч Лиги конференций онлайн 3 октября

«Челси» сыграет с «Гентом» в матче общего этапа Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Челси» (Англия) встретится с «Гентом» (Бельгия) в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 3 октября. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт». Трансляция и другой контент стримингового сервиса доступны по подписке.

Ключевые события игры «Челси» — «Гент» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Гент

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 клубов, каждый из которых проведет по шесть матчей с разными соперниками. Восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала, а занявшие места с 9-го по 24-е команды сыграют стыковые матчи.

Футбол
Лига конференций
ФК Гент
ФК Челси

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