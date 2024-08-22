«Челси» на своем поле примет «Серветт» в первом матче в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций в четверг, 22 августа. Встреча пройдет на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события игры Лиги конференций «Челси» — «Серветт» доступны в разделе «Матч-центр». В России официальных трансляций матча Лиги конференций не запланировано. Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте ФК «Челси» по подписке.

«Челси» стартовал в новом сезоне чемпионата Англии с поражения 0:2 от «Манчестер Сити». «Серветт» стартовал в квалификации Лиги Европы, но вылетел от первого же соперника. В чемпионате Швейцарии клуб находится на пятой строчке в таблице.