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«Челси» — «Шэмрок Роверс»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Челси» и «Шэмрок Роверс» сыграют в Лиги конференций 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Челси» и «Шэмрок Роверс» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги конференций в четверг, 19 декабря. Начало матча на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) — в 23.00 по московскому времени.

Показывать игру в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также запускает переклички вечерних игр (лучшие моменты в одном окне).

Ключевые события и результат игры «Челси» — «Шэмрок Роверс» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Шэмрок Роверс

После пяти туров общего этапа «Челси» занимает первое место в таблице с 15 очками, выиграв во всех пяти матчах. У «Шэмрок Роверс» — 11 очков, ирландцы одержали 3 победы и дважды сыграли вничью.

Лига конференций
ФК Челси
ФК Шэмрок Роверс
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