Де Рон одной картинкой объяснил, почему его заменили в матче Лиги конференций

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон прокомментировал свою замену в матче 1-го тура группового турнира Лиги конференций против «Ракува» (2:0). Голландец покинул поле на 62-й минуте.

«Для тех, кто задается вопросом, почему я ушел с поля: вот моя тепловая карта с этого матча», — написал де Рон в Twitter. К посту он прикрепил скриншот тепловой карты, на которой самая красная зона была на области «Душевая».

После первого тура «Аталанта» идет на первом месте в группе D. «Ракув» — последний.