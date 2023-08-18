«Тобол» вышел в финал отбора Лиги конференций, «Сабах» — вылетел

«Тобол» на выезде сыграл с «Дерри Сити» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги конференций. Основное время и дополнительные таймы завершились победой клуба из Северной Ирландии — 1:0.

Так как, первая игра завершилась в пользу казахстанского клуба (1:0), команды исполнили серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказался «Тобол» — 6:5.

В финале квалификации Лиги конференций клуб встретится с «Викторией» Пльзень.

«Сабах» в гостях проиграл «Партизану» — 0:2. Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу азербайджанского клуба, который возглавляет российский тренер Мурад Мусаев.

В серии пенальти сильнее оказались сербы — 5:4.

«Партизан» в финале отбора Лиги конференций встретится с «Норшелланном».