«Динамо» Киев и «Зриньски» сыграют в Лиге конференций 6 ноября

«Динамо» Киев и «Зриньски» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 в четверг, 6 ноября. Матч пройдет на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.

06 ноября, 23:00. Arena Lublin (Люблин)

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Киев — «Зриньски» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 2-м туре общего этапа ЛК бело-синие проиграли «Самсунспору» со счетом 0:3. Команда из Маостара уступила «Майнцу» — 0:1.

