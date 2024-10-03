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Сегодня, 18:45

«Динамо» Минск — Хартс: смотреть матч Лиги конференций онлайн 3 октября

Минское «Динамо» и «Хартс» встретятся в общем этапе Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Динамо Минск» (Белоруссия) и «Хартс» (Шотландия) встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 3 октября. Игра пройдет на нейтральном поле в Сумгаите (Азербайджан), стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Ключевые события игры «Динамо» Минск — «Хартс» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 клубов, каждый из которых проведет по шесть матчей. Восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи.

Футбол
Лига конференций
ФК Динамо (Минск)
ФК Хартс

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