«Динамо» Минск и «Ларн» встретятся в матче Лиги конференций

Минское «Динамо» и «Ларн» сыграют в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций в четверг, 12 декабря. Игра пройдет на нейтральном поле в Сумгаите (Азербайджан) и начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс.

С ключевыми событиями игры «Динамо» Минск — «Ларн» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Динамо» и «Ларн» замыкают турнирную таблицу Лиги конференций, не набрав в общем этапе ни одного очка. В 4-м туре «Динамо» проиграло «Копенгагену», а «Ларн» — «Олимпии».

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 команд, каждая из которых сыграет в 6 матчах.