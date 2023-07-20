Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 22:11

Минское «Динамо» проиграло «Железничару» в ответном матче квалификации Лиги конференций

Мария Гусева
Telegram Дзен

Минское «Динамо» на своем поле проиграло «Железничару» из Боснии и Герцеговины в ответном матче 1-го круга квалификации Лиги конференций — 1:2.

У белорусского клуба отличился Павел Седько. За «Железничар» гол забил Сулейман Крпич. Еще один мяч забил защитник минского «Динамо» Александр Сачивко в свои ворота.

Первая встреча завершилась вничью (2:2). Таким образом, во второй круг квалификации вышел «Железничар».

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
20 июл, 20:00. Динамо (Минск)
Динамо Мн
1:2
Железничар

В другом матче «Динамо» из Батуми дома проиграло «Тиране» — 1:2.

В первой игре победителя выявить не удалось (1:1). «Тирана» прошла во второй круг квалификации турнира.

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
20 июл, 20:00. Adjarabet Arena (Батуми)
Динамо Бт
1:2
Тирана
Лига конференций. 1-й отборочный раунд
20 июл, 20:00. Tengiz Burjanadze (Tsentraluri) (Гори)
Дила
2:0
ДАК
Лига конференций. 1-й отборочный раунд
20 июл, 20:00. Zimbru (Кишинев)
Зимбру
1:0
Ла Фиорита
1
Обсудить
Читайте также
Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
Клуб КХЛ «Трактор» уволил директора по спортивному развитию Шинина
МО: ВС России продолжили наносить удары возмездия в районах Одессы и Ильичёвска
Сообщения о новом взрыве на Крымском мосту спровоцировали гнев среди россиян
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тобол» сыграет с «Базелем» в квалификации Лиги конференций