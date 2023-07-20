Минское «Динамо» проиграло «Железничару» в ответном матче квалификации Лиги конференций

Минское «Динамо» на своем поле проиграло «Железничару» из Боснии и Герцеговины в ответном матче 1-го круга квалификации Лиги конференций — 1:2.

У белорусского клуба отличился Павел Седько. За «Железничар» гол забил Сулейман Крпич. Еще один мяч забил защитник минского «Динамо» Александр Сачивко в свои ворота.

Первая встреча завершилась вничью (2:2). Таким образом, во второй круг квалификации вышел «Железничар».

В другом матче «Динамо» из Батуми дома проиграло «Тиране» — 1:2.

В первой игре победителя выявить не удалось (1:1). «Тирана» прошла во второй круг квалификации турнира.